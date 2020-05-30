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9:23 30 Мая 2020

Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

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24 июня будет нерабочим днем

Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут на Красной площади и в 28 других городах России. При этом, заработная плата за этот день сохранится. Напомним, Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Также президент предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля если позволит эпидемиологическая ситуация.

США прекращают отношения с ВОЗ

Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

Вашингтон планирует полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как ее руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали власти США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Также он в очередной раз выступил с утверждением, что Китай полностью контролирует ВОЗ. И по версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Ранее Трамп отправил письмо директору организации с требованием дистанцироваться от властей Китая, или США прекратит финансирование. 

Рынок в Ухане не был местом начала распространения вируса

Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

Рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником коронавируса. К такому выводу пришли китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. Об этом сообщает газета Daily Mail. Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались на рынке, и результаты их тестов на COVID-19 оказались отрицательными. С другой стороны, версия о том, что вирус возник в летучих мышах прежде, чем он был передан людям через «промежуточное животное», подтвердилась. Точное место заражения неизвестно. 

Меркель не поедет на саммит G7

Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в очном саммите лидеров G7 в июне, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Встреча должна была состояться 10-12 июня на принадлежащем Дональду Трампу курорте в Майами. Но несколько конгрессменов предложили запретить финансирование саммита на этой территории. И было выбрано новое место. Ранее Трамп заявил, что очная встреча лидеров «семерки» станет символом возрождения экономики после пандемии. Добавим, что США на сегодняшний день являются лидерами по заболеванию COVID-19 в мире.

 