Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

24 июня будет нерабочим днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут на Красной площади и в 28 других городах России. При этом, заработная плата за этот день сохранится. Напомним, Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Также президент предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля если позволит эпидемиологическая ситуация.

США прекращают отношения с ВОЗ Вашингтон планирует полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как ее руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали власти США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Также он в очередной раз выступил с утверждением, что Китай полностью контролирует ВОЗ. И по версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Ранее Трамп отправил письмо директору организации с требованием дистанцироваться от властей Китая, или США прекратит финансирование.

Рынок в Ухане не был местом начала распространения вируса Рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником коронавируса. К такому выводу пришли китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. Об этом сообщает газета Daily Mail. Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались на рынке, и результаты их тестов на COVID-19 оказались отрицательными. С другой стороны, версия о том, что вирус возник в летучих мышах прежде, чем он был передан людям через «промежуточное животное», подтвердилась. Точное место заражения неизвестно.