Путин объявил 24 июня выходным днем. События дня. ФАН-ТВ

24 июня будет нерабочим днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут на Красной площади и в 28 других городах России. При этом, заработная плата за этот день сохранится. Напомним, Владимир Путин объявил о переносе праздничных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Также президент предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля если позволит эпидемиологическая ситуация.
США прекращают отношения с ВОЗ
Вашингтон планирует полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как ее руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали власти США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Также он в очередной раз выступил с утверждением, что Китай полностью контролирует ВОЗ. И по версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Ранее Трамп отправил письмо директору организации с требованием дистанцироваться от властей Китая, или США прекратит финансирование.
Рынок в Ухане не был местом начала распространения вируса
Рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником коронавируса. К такому выводу пришли китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. Об этом сообщает газета Daily Mail. Отмечается, что в ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались на рынке, и результаты их тестов на COVID-19 оказались отрицательными. С другой стороны, версия о том, что вирус возник в летучих мышах прежде, чем он был передан людям через «промежуточное животное», подтвердилась. Точное место заражения неизвестно.
Меркель не поедет на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в очном саммите лидеров G7 в июне, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Встреча должна была состояться 10-12 июня на принадлежащем Дональду Трампу курорте в Майами. Но несколько конгрессменов предложили запретить финансирование саммита на этой территории. И было выбрано новое место. Ранее Трамп заявил, что очная встреча лидеров «семерки» станет символом возрождения экономики после пандемии. Добавим, что США на сегодняшний день являются лидерами по заболеванию COVID-19 в мире.