Степаненко рассказала, как ей удалось пережить развод с Петросяном

Москва, 30 мая. Юмористка и телеведущая Елена Степаненко рассказала, как ей удалось пережить развод с артистом Евгением Петросяном. Секретом она поделилась в эфире своего шоу «Еще не вечер».

В новом выпуске передачи, выходящей на телеканале «Россия-1», гостьей стала актриса Мария Аронова. Она восхитилась внешним преображением Степаненко и поинтересовалась, как ведущая смогла сохранить оптимизм, несмотря на болезненный развод.

«Потому что все равно, что бы ни случилось в жизни, женщина идет к свету», — ответила юмористка.

Также ведущая обсудила со своей гостьей статуэтку козла с золотыми рожками и бубенчиками, которую Степаненко принесла в студию. Дело в том, что сувенир принадлежал Петросяну — артист был возмущен, увидев козла на передаче. Степаненко же теперь предлагает всем своим гостям потрогать статуэтку.

«Когда ко мне приходят девчонки, они просят его погладить или позвенеть. А я говорю: «Давайте и загадывайте желание». Слушай, они загадывают и все сбывается!» — рассказала артистка Ароновой.

Напомним, Степаненко и Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. Причиной размолвки супругов стал роман юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Петросян женился на новой возлюбленной в декабре 2019 года.

Не так давно Степаненко и Брухунова обменялись колкостями в адрес друг друга. Так, новая жена Петросяна на своей странице в Instagram назвала Степаненко «диковинной». Артистка же заявила на своем шоу, что мужчин старше 74 лет «тянет к марамойкам».