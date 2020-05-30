Костюшкин объяснил, почему признался в пережитом в детстве изнасиловании

Москва, 30 мая. Певец и экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин разместил в Instagram обращение после обнародования истории о пережитом насилии в детстве.

Ранее в одном из интервью Костюшкин признался, что в 8-летнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение поделиться историей, которую считал «постыдной», певец обосновал страхом за собственных детей.

Однако впоследствии, как заявляет Костюшкин, некоторые начали «поливать его грязью», увидев статьи, вырванные из контекста интервью. По мнению некоторых интернет-пользователей, певец сделал такое признание, чтоб привлечь внимание к своей персоне. Поэтому музыканту пришлось объяснять контекст, в котором он сделал нашумевшее заявление.

«Еще раз повторюсь, я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то 8-летний мальчик попал в беду. Ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей», — пишет Костюшкин.

Ранее российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ни разу не подвергалась домашнему насилию, однако за пределами дома она попадала в ситуации, которые могли бы трагично закончиться. По словам артистки, однажды ее пытались изнасиловать. Хилькевич добавил, что ей заламывали руки и били по лицу, угрожали. Актриса добавила, что в тот момент она всерьез опасалась за свою жизнь.