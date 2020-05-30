Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении COVID-19

Москва, 30 мая. Пациентам с новым типом коронавируса не стоит заниматься самолечением и принимать медикаменты без назначения врача. Об этом заявил профессор РАН и заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней московского медицинского университета им. Евдокимова Кирилл Зыков.

«Каких-то специфических дополнительных фармакологических мероприятий, которые пациентам необходимо предпринимать, выделить не могу. Потому что первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения», — подчеркнул эксперт.

Зыков отметил, что пациентам с коронавирусом стоит принимать какие-либо препараты только по назначению врача, так как у медикаментов могут быть побочные эффекты. В частности, некоторые больные пытались самостоятельно лечиться противомалярийными препаратами, чего делать категорически нельзя.

Кроме того, профессор рассказал, что некоторую эффективность в лечении COVID-19 показали лекарства «Ремдесивир» и «Фавипиравир», но до завершения исследований точные данные по действию этих препаратов получить невозможно.

«Эффективность проверки, эффективность на клеточных культурах, животных и даже эффективность по устранению самого вируса должна быть доказана в клинических исследованиях», — отметил Зыков в интервью «Парламентской газете».

Что касается отношения людей к эпидемии, то профессор призвал не впадать в крайности, то есть не думать, что коронавируса не существует, но и не считать, что все переболеют, а «кто выживет, тот выживет». Также Зыков подчеркнул, что иммунная прослойка населения еще очень мала, поэтому есть риск возникновения второй волны коронавируса, передает телеканал «360». В связи с этим эксперт призвал к соблюдению масочного режима.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что позволит избежать второй волны коронавируса. Врач считает необходимым соблюдать социальную дистанцию.