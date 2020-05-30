Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских автомобилей в Сирии

Хасака, 30 мая. Два российских вертолета армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей, двигавшуюся по недавно открытому участку трассы М4 в Заевфратье, сообщил пилот одного из вертолетов Иван Петров.

«Два вертолета выполняли патрулирование вдоль трассы М4 для сопровождения гражданской колонны. Один вертолет в голове колонны, второй сзади», — проинформировал летчик.

Петров говорит, что вертолеты периодически менялись местами.

«От головы колонны первый вертолет уходил вперед, смотрел на удалении 5-10 км обстановку на трассе, чтобы не было никаких группировок. Второй вертолет отходил назад и тоже смотрел, чтобы никакие подозрительные лица не пристраивались к колонне», — рассказывает пилот.

Напомним, что недавно для гражданского населения Сирии был открыт участок трассы М4 между городами Айн Исса и Тель Тамр протяженностью более 160 км. До этого дорога часто попадала под обстрелы боевиков, мирным жителям приходилось объезжать трассу, что удваивало расстояние маршрута. Движение открыто в обе стороны. Ежедневно из двух населенных пунктов выдвигаются гражданские колонны в сопровождении российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ совместно с МИД РФ проведут переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы ВС РФ на территории САР. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.