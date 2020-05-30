Преступники в масках напали на машину инкассаторов в Красноярске, появилось видео

Красноярск, 30 мая. В Красноярске совершено нападение на инкассаторский автомобиль, двое инкассаторов получили ранения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Преступление было совершено вблизи одного из отделений Сбербанка. Преступники в масках попали на камеры видеонаблюдения. Двое злоумышленников подбежали к автомобилю инкассаторов. Один из них открыл стрельбу в упор из предмета, похожего на ружье. Второй преступник схватил сумку с деньгами. После этого грабители скрылись. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице», — сообщает пресс-служба.

В городе введен в действие специальный план по задержанию преступников. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили более 5 млн рублей из петербургской квартиры. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. С заявлением в полицию обратилась 50-летняя хозяйка квартиры, расположенной в Приморском районе. По ее словам, неизвестные вскрыли замок на входной двери и проникли в квартиру.