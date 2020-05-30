Главный онколог Минздрава объяснил, как своевременно выявить рак кожи

Москва, 30 мая. Чтобы своевременно выявить рак кожи, особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом возрасте, сообщил главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки», — объясняет онколог.

Каприн перечислил ряд признаков, указывающих на злокачественный характер родинки: стремительный рост, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений. Он подчеркивает, что родинка может мокнуть и периодически кровоточить.

При обнаружении подобных симптомов специалист рекомендует не медлить и записаться на прием к врачу. Он подчеркивает, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания. Пациенты с ранними формами заболевания подлежат хирургическому лечению, с запущенными формами — выбирают различные варианты лекарственной терапии в зависимости от клинической ситуации.

Ранее Андрей Каприн сообщал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) влияет на развитие рака шейки матки у женщин. Эксперт говорит, что специалисты нашли более 200 типов вируса папилломы, но не все они приводят к раку. Каприн назвал наиболее опасные типы ВПЧ — это 16, 18, 31, 33.