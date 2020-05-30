Врач высказалась за ограничение передвижения по городу из-за коронавируса

Москва, 30 мая. Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова советует этим летом меньше передвигаться не только по стране, но и по городу из-за распространения коронавируса.

«Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены..., и ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу», — говорит специалист.

Она рекомендует ограничиться маршрутами в пределах работы, дома и магазина.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко отмечал, что осложнения после коронавируса на данный момент описаны только у детей. Как говорит специалист, среди возможных осложнений — синдром Кавасаки — аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов. Безносенко подчеркнул, что болезнь может выражаться в виде острой сердечной и почечной недостаточности, а также высыпаниями на коже.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявлял, что распространение коронавируса в летний период года замедлится. По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации, а укрепление иммунитета у людей и изменение их образа жизни.