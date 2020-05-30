Валерия рассказала о «дебильной аудитории» в соцсетях

Москва, 30 мая. Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой во время съемки YouTube-шоу Comment Out заявила о «дебильной аудитории».

Аните Цой в «супер-раунде» выпуска досталось задание позвонить Валерии и произнести заготовленную авторами шоу фразу с предложением провести прямой эфир в Instagram и провести челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей «трешем», но признала, что «надо что-то делать» с онлайн-трансляциями.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала... <...> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — заявила Валерия.

Позже в комментариях к одному из ее постов в Instagram Валерию попросили объяснить слова о «дебильной аудитории».

«Почему вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?» — поинтересовалась an.khvat. «Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться», — объяснила Валерия.

Ранее певица Валерия в комментариях к одной из публикаций ответила на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о «бедственном» положении артистов. Музыкант Сергей Шнуров с иронией призвал помочь Пригожину и Валерии «кто чем может на еду». Один из подписчиков спросил у нее, на какой адрес он может выслать ей сосиски. Певица в ответе уточнила, что у них есть деньги на существование, однако некоторые артисты сейчас находятся в действительно тяжелом положении.