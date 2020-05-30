СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2»

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях горячо спорили о газопроводе «Северный поток — 2», НАТО и Китае, сообщает американское издание Politico, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из американской администрации.

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» между РФ и Германией, а также отношения с Китаем», — отметил чиновник.

Белый дом и официальный представитель правительства ФРГ не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает постройку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против российского газопровода активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые восточноевропейские государства. В декабре прошлого года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно остановить строительство.

Ранее стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель отказалась принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне. По словам представителя правительства ФРГ, учитывая общую ситуацию с пандемией, Меркель не может согласиться на личное присутствие в Вашингтоне.