Психолог рассказала, как с максимальной пользой провести лето-2020

Москва, 30 мая. После весны, проведенной на карантине, люди возлагают особые надежды на лето. Психолог Алена Никольская рассказала, как провести лето с максимальной пользой и позитивным настроем.

«В самое ближайшее время мы, скорее всего, не сможем путешествовать за границу или свободно перемещаться, куда нам вздумается. Но все равно есть возможность просто выйти подышать воздухом в парке или устроить на балконе уютный уголок, где можно читать, делать упражнения по утрам», — говорит психолог.

Она подчеркивает, что по утрам и вечерам стоит заниматься пробежками в парках или по набережной. Также она рекомендует бывать в лесу, так как природа дает человеку жизненную энергию. По ее словам, позитивный настрой помогут поддержать новые увлечения или просто покупки.

«Можно выучить английский, до которого никогда не доходили руки, или любой другой иностранный язык. Можно найти какое-то хобби», — советует специалист.

Также Никольская говорит, что можно организовать «мини-грядку» у себя на балконе. На ней можно будет выращивать цветы, зелень и даже овощи.

Ранее замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев отмечал, что помощь психиатров и психологов понадобится большей части населения после снятия режима самоизоляции и карантина. Специалист говорит, что можно разделить людей на несколько категорий: «паникующие», «взволнованные» и «адекватно оценивающие ситуацию». По мнению Бубеева, у первых могут возникнуть проблемы с выходом из самоизоляции.