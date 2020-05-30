Эксперт назвал сферы, которые будут «чемпионами» по числу безработных после пандемии

Москва, 30 мая. После отмены ограничений, введенных на фоне пандемии, лидировать по уровню безработицы будет сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий. Об этом рассказал управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Чемпионами» по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности», — говорит эксперт.

По его словам, принуждение к использованию дистанционных технологий поспособствует долгосрочному снижению уровня командировок. Поэтому значительные потери понесут столицы, курортные зоны и города-миллионники. С другой стороны, Табах ожидает, что возможен переток сотрудников в сферы торговли, обороты которой не снижаются.

Эксперт подчеркивает, что ключевое отличие этого кризиса от предыдущих заключается в том, что под удар попали не крупные предприятия, а малый и средний бизнес.

Табах говорит, что с учетом специфики российского рынка труда можно ожидать развития ситуации по европейскому пути — медленный рост безработицы с концентрацией в определенных отраслях и регионах.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Boston Consulting Group (BCG) провели исследование российского рынка труда и озвучили три сценария развития безработицы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Согласно расчетам экономистов, при благоприятном развитии ситуации количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7%.