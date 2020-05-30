Трампа ужаснули действия полицейских, от чьих рук погиб афроамериканец

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия сотрудников правоохранительных при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, смерть которого вызвала массовые беспорядки в городе.

«Мне было очень прискорбно это видеть. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских, и я знаю, что Минюст очень серьезно изучает это», — заявил Трамп.

Напомним, что смерть афроамериканца при задержании вызвала массовые протесты в Миннесоте и других штатах. Мужчину заподозрили в том, что он расплатился фальшивыми купюрами в магазине. На него были надеты наручники. Белый полицейский зажал ему шею коленом. Джордж Флойд кричал, что задыхается, однако правоохранитель не убирал колено с его шеи. Вскоре задержанный афроамериканец умер в реанимации.

Ранее экс-президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти Джорджа Флойда. Он подчеркнул, что видеозапись, на которой Джордж Флойд «умирает, с прижатым к земле лицом, под коленом полицейского в Миннесоте», вызывает у него сильнейшие страдания.

До этого сообщалось, что власти штата Миннесота арестовали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве полицейскому, державшему колено на шее Флойда.