Москва, 30 мая. В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.

В беседе с Кисляком Флинн просил российского посла «ответить зеркально» на действия бывшего президента США Барака Обамы, не предпринимая жестких мер. Также он отмечал, что, когда Дональд Трамп придет к власти, стороны обсудят, как улучшить отношения.

Помимо этого, стороны обсудили заинтересованность Вашингтона и Москвы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Флинн назвал это «стратегической целью» РФ и США. Российский дипломат поднимал вопрос об урегулировании конфликта в Сирии.

В разговоре от 23 декабря Кисляк говорит, что передал содержание предыдущей беседы «на самый высокий уровень» и предложил консультации в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Также посол РФ предлагал в одном из разговоров организовать переговоры глав государств в формате видеосвязи на следующий день после инаугурации Трампа. Однако Майкл Флинн не дал определенного ответа на этот вопрос.

Ранее стало известно, что в США было закрыто уголовное дело в отношении Флинна и его «тайных связей с РФ». Уголовное производство было закрыто после тщательной проверки фактов.

Недавно американская журналистка и политик Кэтлин Макфарлэнд раскрыла все подробности фальсификации расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы. По ее словам, о том, что расследование является обманом, с самого начала знала администрация Барака Обамы.