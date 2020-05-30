Доктор Комаровский рассказал о «глобальном разводе» в мире медицины

Москва, 30 мая. Людей обманывают, когда представляют целебные травы как «суперпанацею», заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский у себя в Instagram.

Так он ответил на вопрос о «действенных природных компонентах» в борьбе с коронавирусом.

«Если вы хотите от меня природную «волшебную таблетку», какой-нибудь целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи), — то вы слишком многого хотите. Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод», — отмечает специалист.

Комаровский объясняет, что суть природного подхода в лечении заключается в том, чтобы сформировать благоприятные условия для организма, при которых он сможет самостоятельно побороть заболевание.

«Поэтому оптимальные природные компоненты — это не мерзнуть, то есть на вас теплая одежда, в комнате чистый прохладный влажный воздух, природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы. Вот такие действия и есть лечение», — говорит специалист.

Ранее доктор Комаровский при помощи небольшого эксперимента на личном примере показал, как необходимо правильно мыть руки. В опыте также принял участие эпидемиолог Андрей Александрин. Он велел Комаровскому надеть перчатки и закрыть глаза. Затем эпидемиолог налил в руки врачу черную краску, которая имитирует жидкое мыло или дезинфицирующее средство. Далее Комаровский начал «мылить» руки. Несмотря на профессионализм доктора, на его перчатках все равно остались белые участки, на которых потенциально мог остаться вирус.