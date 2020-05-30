Меркель отказалась приехать на очный саммит G7 в США

Берлин, 30 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон. Конечно, она продолжит следить за развитием пандемии», — цитирует Politico слова Зайберта.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что на этой неделе состоялся телефонный разговор Меркель с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого политики бурно спорили о НАТО, об отношениях с Китаем, а также о реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Встреча лидеров «Большой семерки» должна была состояться 10-12 июня. В качестве места для саммита Белый дом предлагал Trump National Doral Resort в Майами. Но несколько влиятельных конгрессменов подготовили законопроект, которым запрещалось финансирование саммита на принадлежащем Трампу курорте.

Позже администрация президента США отказалась от этой идеи и июньскую встречу G7 решили перенести в резиденцию американского лидера в Кэмп-Дэвид, которая находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

В конце марта появилась информация, что Трамп отменит запланированную на июнь встречу. Предполагается, что общение лидеров стран-участниц состоится по видеосвязи. Однако 20 мая Трамп в своем микроблоге в Twitter заявил, что очная встреча лидеров «семерки» станет символом возрождения экономики после пандемии.

На этой неделе Белый дом заявил, что планирует провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде.

США на сегодняшний день являются лидерами по распространения COVID-19 в мире. По данным университета Джона Хопкинса на 29 мая, в стране выявлено 1 745 636 случаев заражения коронавирусом, 102 798 человек скончались.