Мясников объяснил, что позволит избежать второй вспышки коронавируса

Москва, 30 мая. Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит избежать новой вспышки коронавируса, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

Врач отмечает, что эпидемия COVID-19 «выдыхается», однако она не должна уйти, «хлопнув дверью». Мясников подчеркивает, что составление графика прогулок для жителей столицы является вынужденной мерой.

«Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», — комментирует ограничения специалист.

Он говорит, что всплеск заражений коронавирусом может привести к неизбежному продлению карантина. Поэтому он призвал граждан учиться сосуществовать с вирусом.

«А пока извечное: «Поспешай медленно!» — резюмировал Мясников.

Ранее Александр Мясников прокомментировал опасения некоторых людей о «чипировании под видом вакцинации от COVID-19». Врач скептично относится к рациональности и реальности «чипирования». По его словам, если бы цель «чипирования» действительно существовала, то достаточно было бы завести в любой поликлинике «своего человека» для таких целей, а не дожидаться массовой вакцинации.