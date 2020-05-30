Анфиса Чехова поделилась с поклонниками философскими мыслями о любви

Москва, 30 мая. Актриса и телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в Instagram философскими рассуждениями о любви. По мнению звезды, «любовь — единственный смысл всего».

«Не знаю, что такое Любовь, откуда она возникает и по каким законам существует… Я только знаю, что она единственный смысл всего! И все через нее, и все о ней! И только она Важна в итоге всей нашей жизни! (орфография и пунктуация сохранены — Прим. ФАН)» — написала артистка на своей странице.

Чехова отметила, что все жизненные достижения теряют смысл без любви.

«В итоге, все, что ты сможешь унести с собой с этой бренной планеты — это любовь!» — подчеркивает Чехова.

Свой пост телеведущая украсила черно-белой фотографией в выглядывающим из-под расстегнутой рубашки нижнем бельем.

Подписчики с мнением звезды согласились, отметив, что она очень мудрая женщина.

«Именно из-за таких постов я с вами. Вы такая интересная. На Вас приятно смотреть и слушать», — пишет пользователь под ником vikulyaromanovamoiseeva.

«Ваши слова прямо в душу. Истинная любовь окрыляет, наполняет душу теплом и светом! У меня была такая… Не сложилось, но очень хочу еще раз испытать это чувство», — добавила pro.pech.

«Анфиса, вы неотразимы!!! А ваши мысли и мои мысли тоже!» — написала комментарий yuliya.art79.

Ранее актриса Аглая Тарасова, наиболее известная по фильмам «Лед» и «Лед-2», взбудоражила поклонников пикантными постельными снимками. Она снялась в топе, сделанном из белых цветов, оставив остальные части тела обнаженными.

Откровенная фотосессия появилась на странице звезды в Instagram. Тарасова опубликовала серию из шести снимков, на которых позирует, прикрываясь белоснежным одеялом. На ней практически нет одежды, но оставлены ее узнаваемые кудри и сделан легкий макияж, подчеркивающий глаза, губи и румянец на щеках.