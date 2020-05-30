Бузова шокировала школьников образом «плохой училки»

Москва, 30 мая. Ольга Бузова предстала перед поклонниками в образе «плохой училки». Певица и телеведущая разместила в Instagram новый видеоролик, где она под пафосную музыку выходит из школы.

Бузова была одета в ярко-желтый полуспортивный костюм, короткий черный топ и белые массивные кроссовки. Ученики, собравшиеся у входа в школу, были шокированы видом такой учительницы: они роняли из рук бургеры и разливали колу, не отрывая взгляда от Бузовой.

После этого она останавливается и с возмущением спрашивает у школьников — «Почему не в форме?». Испугавшиеся ученики бросают от страха вещи и разбегаются в разные стороны.

«Когда в школу пришла новая учительница», — подписала видеоролик Бузова.

Подписчики знаменитости оценили необычный образ Ольги. Многие отмечают, что тоже бы хотели себе в школу такую учительницу.

Ранее Ольга Бузова поделилась с подписчиками воспоминаниями о середине 2000-х годов, когда она только стала участницей реалити-шоу «Дом-2». В своем Instagram-аккаунте звезда выложила архивные кадры. На видеозаписи можно увидеть блондинку с необычными кудрями на голове, похожими на вермишель, что совсем не мешало ей оказываться в центре внимания противоположного пола.

До этого сообщалось, что Ольга Бузова получила травму во время прыжка в надувной детский бассейн. Судя по видеозаписи, которую разместила Бузова, она неудачно приземлилась и ударилась копчиком.