Сычев из «Физрука» рассказал об аресте по делу о двойном убийстве

Москва, 30 мая. Актер Владимир Сычев, известны по сериалу «Физрук», рассказал об обвинении в смерти двух человек. Истинный виновник преступления смог избежать наказания.

По словам Сычева, однажды в его машине разбили окно и украли документы. Спустя какое-то время Сычева арестовали. Выяснилось, что кто-то воспользовался его документами, когда насмерть сбил на машине двух человек.

Колонии актеру удалось избежать благодаря показаниям свидетеля. Тот подтвердил, что во время аварии за рулем был другой человек. Виновника аварии позднее все-таки нашли, но он смог избежать наказания.

«Следователь, который вел это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, не присутствующая при моем задержании. Ей было выгодно побыстрее закрыть всю эту волокиту», — рассказал артист в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1»

В марте сообщалось, что звезда фильма «Сволочи» и сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов был доставлен в полицию после нападения на врача скорой в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, актер выпивал на квартире в Раменках вместе со своей подругой. В какой-то момент Кирилл Емельянов потерял сознание. Прибывшим медикам удалось привести «кадета» в чувство, однако тот накинулся на врачей с кулаками. Прибывшим полицейским актер также угрожал, обещая им «неприятности по службе».

Отметим, что спутницей Емельянова в этот вечер была модель Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по резонансному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших чиновника Дениса Пака в кофейне. Спустя несколько недель после инцидента с футболистами, Бобкова выпала из окна во время вечеринки в Праге и некоторое время провела в коме.