Пушков рассказал о судьбе кораблей Маска, которые «повезут первых землян на Марс»

Москва, 30 мая. Российский сенатор Алексей Пушков скептически оценил перспективу полета человека на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, что 29 мая в Техасе завершились провалом очередные испытания прототипа космического корабля Starship. Во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor произошла утечка топлива, в результате чего корабль взорвался. Это взрыв уже четвертого прототипа корабля.

«Примерно эта же судьба, полагаю, ждет корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание», — комментирует провал испытаний Пушков.

Сенатор подчеркивает, что если корабль все-таки взлетит, то он привезет на Марс либо трупы, либо сошедших с ума из-за длительного полета пассажиров. Пушков говорит, что космические проект Илона Маска «больше торжество пиара над разумом, чем разума как такового».

Ранее Алексей Пушков подверг критике бронированные автомобили Илона Маска Cybertruck. По его словам, будет неприятно увидеть эту штуку на дорогах. Как подчеркивает Пушков, мир от этого точно не станет красивее.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь раскритиковал идею Илона Маска нанести термоядерные удары по Марсу. Рогозин считает, что предложение американского предпринимателя чудовищно и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.