Косачев усомнился в «глобальном лидерстве» США после разрыва отношений с ВОЗ

Москва, 30 мая. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что прекращение США отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не является проявлением лидерства.

Как подчеркивает сенатор, в этом решении нет «понимания рисков и осознания ответственности».

«Если глобальное лидерство — это разрушение одних из глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... Это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза», — пишет Косачев в Facebook.

Напомним, что 29 мая Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку организация отказалась от проведения реформ, на которых настаивали власти США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что прекращением отношений с ВОЗ США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой сфере в период, когда миру необходимо объединиться в борьбе с пандемией.

Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что американские власти заподозрили главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в «необычно близких связях» с Китаем еще до вспышки коронавируса. Пекин неоднократно заявлял, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19.