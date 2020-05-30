Умер знаменитый голливудский кинозлодей Энтони Джеймс

Вашингтон, 30 мая. В США в возрасте 77 лет скончался актер Энтони Джеймс, известность которому принесли его многочисленные роли злодеев в кино и на телевидении.

Как сообщает Variety, Джеймс скончался еще 26 мая в Кембридже штата Массачусетс, однако известно об этом стало только сейчас. По предварительным данным, к смерти актера привело онкологическое заболевание.

Джеймс, 1942 года рождения, снимался в таких фильмах, как «Полуночная жара», «Голый пистолет 2 1/2», «Тайны отца Даулинга» и др. На телевидении он засветился в сериалах «Коломбо», «Ангелы Чарли», «Улицы Сан-Франциско», «Звездный путь: следующее поколение» и другие.

Как отмечают «Известия», Джеймс не снимался с 1992 года. Его последним фильмом стал «Непрощенный» режиссера Клинта Иствуда, где актер исполнил роль владельца борделя.

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