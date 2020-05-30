Пульмонолог составил топ-5 упражнений для укрепления легких

Москва, 30 мая. Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков рассказал о пяти упражнениях, которые позволят лучше всего укрепить дыхательную систему.

Как сообщил врач Пятому каналу, упражнения нужно повторять по 8-10 раз по 2-3 подхода. Между упражнениями следует отдохнуть несколько секунд.

Первое упражнение: поднимать руки вверх, вдыхая воздух носом, сидя на стуле. После этого руки опустить, выдыхая воздух через губы, свернутые трубочкой.

После этого также на стуле развести руки в стороны, вдыхая через нос. Выдыхая через губы, свернутые трубочкой, свести руки так, как будто обнимаете себя.

Третье упражнение выполняется стоя. Руки сложить в «замочек» перед собой, поднимать их вверх, выгибая спину и отводя одну ногу назад. При подъеме рук делать вдох, при опускании вниз — выдох.

После этого поднять руки наверх, делая глубокий вдох. Опуская руки, и выдыхая, сесть на корточки.

Во время пятого упражнения нужно держать руки перед собой. Руками вновь сделать так, как будто обнимаете себя. Движения руками нужно сопровождать резкими вдохами и выдохами.

Врач уточнил, что некоторым категориям людей упражнения противопоказаны: при выраженной дыхательной недостаточности, абсцессах, кровохаркании, скоплении большого количества жидкости в легких.

Напомним, при COVID-19 поражаются легкие, причиной смерти в основном становится пневмония. При попадании в человеческий организм коронавирус начинает поражать клетки организма. Он делает это при помощи специального белка, который помогает проникать во все новые клетки. Из атакованного вирусом органа с помощью кровотока COVID-19 может распространяться дальше по организму, поражая другие органы.

Ранее специалисты выявили второй по поражаемости COVID-19 орган. Им оказались почки, которые находятся под ударом у трети пациентов с коронавирусом. А у находящихся в тяжелом состоянии зараженных, подключенных к аппаратам ИВЛ, почки оказались повреждены в 90% случаев.