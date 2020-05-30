В конгрессе США считают, что «безрассудный» выход из ДОН «усилит Путина»

Вашингтон, 30 мая. Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам палаты представителей США направили письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором осудили предстоящий выход Вашингтона из Договора по открытому небу.

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп объявил, что США через 6 месяцев выйдет из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства». В МИД РФ отмечали, что Москва будет договариваться с Вашингтоном лишь на взаимной основе, а любые ультиматумы с американской стороны неприемлемы.

«В письме к госсекретарю Майку Помпео члены комитета подчеркнули, что безрассудный выход (из договора. — Прим. ФАН) усилит (президента РФ. — Прим. ФАН) Владимира Путина и поставит под угрозу американскую национальную безопасность», — отмечается в аннотации к письму.

Конгрессмены указывают в письме на несколько факторов, которые их беспокоят.

«Выходя из него (договора. – Прим ФАН), США потеряют одно из последних оставшихся соглашений по контролю над вооружениями, которое возлагает на РФ ответственность и дает инструмент, обеспечивающий критически важную прозрачность для предотвращения просчетов и неопределенности, которые могут привести к крупной войне», — отмечают законодатели.

Они негативно оценивают финансовые последствия решения Трампа, а также считают, что президент заранее не уведомил Конгресс о своем желании, тем самым нарушив закон. Законодатели отмечают, что союзники США также не в восторге от выхода Вашингтона из договора

«Публичный упрек со стороны некоторых наших ближайших союзников демонстрирует провал дипломатии и лидерства на мировой арене. Президент подорвал интересы безопасности Америки и ничего не получил взамен», — подчеркивают члены Демократической партии.

Ранее немецкое издание Die Welt писало, что проигравшей стороной из-за разрыва Договора об открытом небе являются США; для России же практически ничего не изменится. В Германии считают, что разрыв этого договора грозит стать катастрофой для европейской безопасности. Журналисты подчеркивают, что ДОН является уникальной возможностью для сотрудничества между военными США и России, поскольку он укрепляет прозрачность и взаимное доверие между обеими странами.