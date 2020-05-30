Мерзликин рассказал, как обрел популярность

Москва, 30 мая. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин вспомнил, как к нему пришла популярность. По его словам, фраза «проснулся знаменитым» — не про него, так как он уже засыпал с осознанием того, что стал популярным.

«Известность мне принес фильм «Бумер». Помню, что его показывали на Московском кинофестивале… В полночь! Я тоже был на показе и волновался. Когда сеанс закончился, то головы зрителей повернулись в мою сторону. Вот как-то так. Я поймал свой шанс», — говорит Мерзликин.

Актер отмечает, что с того времени ему везет и в жизни, и в карьере.

«В жизни бывает так: сегодня не смолкает телефон, а завтра — тишина… Но я люблю свою профессию. Мне интересно все, что происходит на съемочной площадке», — рассказывает артист.

Год назад Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию Украины рассказывал, что незаконно пересек границу этой страны. Актер пересек государственную границу с Украиной со стороны Молдавии, где в тот момент находился по работе. Он опубликовал видео, на котором видно, как он забегает на рапсовое поле, пробегает несколько десятков метров и возвращается назад.

Ранее актер Александр Мохов поделился откровениями о неудачах в отношениях с женщинами. По его словам, после двух разводов, он поймал себя на мысли, что стал «бомжом».