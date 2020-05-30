В Совфеде предложили штрафовать родителей за нарушение «детского комендантского часа»

Москва, 30 мая. В Совет Федерации предлагает ввести штрафы для родителей, чьи дети находятся ночью в общественных местах без взрослых.

Поправки в новый Кодекс об административных нарушениях Минюсту предложил ввести глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. В письме на имя замглавы Минюста Дениса Новака предлагается ввести штраф за нахождение детей в общественных местах ночью без родителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Под общественными местами, в том числе, понимаются улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт.

Кроме того, предлагается штрафовать родителей за нахождение детей без взрослых «на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции».

Ранее в пятницу сообщалось, что единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет получат 1 июня 10 млн семей. Средства будут выплачены на 15 млн детей. Первые выплаты по 10 тыс. рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно.

Напомним, новые меры поддержки семьям с детьми были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным на совещании 11 мая. Подростки тоже смогут получить помощь, если 16 лет им исполнится до 1 июля 2020 года. Родители малышей в возрасте до трех лет смогут оформить выплаты за апрель, май и июнь по 5 тыс. рублей за каждый месяц.