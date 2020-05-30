Захарова раскритиковала решение Трампа о разрыве сотрудничества с ВОЗ

Москва, 30 мая. Прекращением отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой сфере в период, когда миру необходимо объединиться в борьбе с пандемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Трамп сказал, что Штаты перенаправят предназначавшиеся ВОЗ деньги «на срочные нужды здравоохранения».

«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения», — комментирует Захарова.

По ее словам, печальная картина, открывшаяся в системе здравоохранения США на фоне пандемии, не оставляет шанса Вашингтону быть лидером в этой сфере.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно отмечал, что готов прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство в организации, если в течение месяца не будут проведены реформы. Глава Белого дома сообщил, что его администрация провела расследование неудачного, по их мнению, реагирования ВОЗ на вспышку коронавируса.

Президент США также заявлял, что именно Китай и ВОЗ ответственны за распространение коронавируса по всему миру, так как они не предоставили всю исчерпывающую информацию об опасности заболевания, поэтому другие государства не смогли должным образом подготовиться к эпидемии.