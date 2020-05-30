Пушков назвал несбыточным предложение Кравчука по остановке «российской агрессии»

Москва, 30 мая. Российский сенатор Алексей Пушков назвал несбыточным предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о формировании коалиции для противостояния РФ.

Ранее экс-президент Украины подверг критике политику европейских государств в отношении России. По его мнению, создание международной коалиции — единственный способ «остановить российскую агрессию».

Пушков отмечает, что к «жесткой единой коалиции в поддержку Украины» присоединятся лишь Польша и прибалтийские страны.

«Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли», — пишет у себя в Twitter Пушков.

Депутат Госдумы Леонид Калашников также отреагировал на заявление Кравчука. По его словам, на Украине понимают, что миру надоело плясать под дудку Киева, а поэтому там подбрасывают поленья в огонь, делая различные заявления о России.

Ранее Леонид Кравчук обвинил США в том, что они «обманули» Украину из-за подписания Будапештского меморандума. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году президентами Украины, РФ, США и Великобритании. Согласно документу, Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Кравчук говорит, что меморандум является декларативным. Вашингтон публично признал, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.