Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены всех исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом.

«Я дал поручение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу», — заявил журналистам глава Белого дома.

Как уточнил президент США, данное решение объясняется тем, что Китай принял днем ранее резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга.

По словам Трампа, Вашингтон отменяет абсолютно все льготы, в том числе, торговые, которыми пользовался Гонконг, и касающиеся экстрадиции. Также будут пересмотрены рекомендации для американских граждан по поездкам туда. В рекомендациях, по словам главы Белого дома, должны быть отражены усилившиеся опасности слежки и карательных мер со стороны аппарата госбезопасности

Трамп пообещал, что предпринимаемые меры «будут решительными и действенными».

Кроме того, американский президент заявил, что новая политика Соединенных Штатов связана с тем, что Китай нарушил свои обещания по поводу автономии Гонконга. Из-за этого в отношении китайских чиновников будут введены санкции.

Как напоминают «Известия», согласно принятому в США в 1992 году закону о политике в Гонконге, этому региону КНР были даны преимущества в торговле, экспорте и визовом обмене со Штатами. Такое особое отношение Гонконг получил за то, что считается автономией с независимой судебной системой и целым рядом демократических прав свобод в рамках принципа «одна страна — две системы».

После прошедших прошлым летом массовых антикитайских митингов в Гонконге Конгресс США внес поправку в закон 1992 года, приняв акт о правах человека и демократии в этом регионе. Документ обязывает Госдепартамент США каждый год проверять, сохраняет ли район на практике свою автономию от КНР.