Мясников высказался о «чипировании» под видом вакцинирования от коронавируса

Москва, 30 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал опасения некоторых людей о «чипировании под видом вакцинации от COVID-19».

Врач скептично относится к рациональности и реальности «чипирования».

«Чисто технический вопрос: имеется ввиду введение чипа путем внутримышечной (подкожной) инъекции во время всеобщей вакцинации? Так зачем было все затевать (если следовать логике сторонников теории заговора), ведь инъекции так или иначе получаем мы почти все, по разным поводам. Достаточно в любой поликлинике завести «своего человека» и вводи чего хочешь! Или я чего опять не понимаю?» — пишет в своем Telegram-канале доктор Мясников.

Ранее Александр Мясников объяснял, насколько коварен коронавирус. Доктор заметил, что медики раньше не были знакомы с COVID-19, но уже были предположения о «подлых свойствах» инфекции. По словам специалиста, человек с коронавирусом за неделю до появления первых симптомов заболевания становится заразным.

Также он рассказывал, почему слишком частое использование антибактериального мыла может быть опасным для здоровья. Мясников отмечает, что антибактериальное мыло необходимо оставлять для специфического применения, а также для особых категорий пациентов.

Напомним, что Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать информацию в социальных сетях о том, что под видом вакцинации от COVID-19 пациентов будут «чипировать» и что вирус якобы «создан для решения проблемы перенаселения Земли».