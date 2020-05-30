Сирия, 30 мая. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре и зарезали трех боевиков SDF. «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла потери при столкновении с армией в Идлибе. Междоусобный конфликт в рядах «Сирийской национальной армии» вспыхнул в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе; в Алеппо, по неподтвержденным сведениям, понесли потери; в Даръа арестовали двух боевиков; нескольких бойцов NDF потеряли раненными в результате взрыва СВУ на дороге в Дейр-эз-Зоре; еще пяти человек лишились в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной и строительной техники в Идлиб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): спровоцировала правительственные войска на ответные боевые действия в Алеппо и Идлибе; подозревается в поджоге сельскохозяйственных угодий в Хасаке; лишилась боевика в результате междоусобного конфликта, начавшегося между двумя фракциями в провинции Ракка.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков при нападении группы неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в результате боестолкновения с подразделением САА в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы в Дейр-эз-Зоре и убийстве трех мирных жителей в Ираке.

Международная коалиция: штурмом взяла дом местного жителя и арестовала несколько сирийских граждан, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ в Дейр-эз-Зоре; провела воздушную разведку в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоне оккупации «Сирийской национальной армии» возобновились боестолкновения. По информации источника в сети Twitter (OGNreports), к югу от города Азаз протурецкие боевики отразили нападение «Отрядов народной самообороны». Информация о понесенных в ходе перестрелки потерях ни с одной из сторон пока что не поступала.

Портала Baladi News сообщил, что в городе Африн боевики «Дивизии аль-Хамза» под напором группировки «Ахрар аш-Шам» выпустили из-под стражи арестованных мирных жителей. Согласно данным источника, в одной из штаб-квартир боевики насильно удерживали десять женщин. Как отмечает источник, «Дивизия аль-Хамза» имеет несколько тюрем в Африне, где боевики удерживают десятки мирных граждан, арестованных по сфабрикованным обвинениям.

Согласно информации портала North Press, во второй половине дня боевики «Сирийской национальной армии» подожгли поля у поселений Бина и Акиба, спровоцировав крупный пожар.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации агентства Baladi News, в поселке Шабиха группа лиц атаковала патруль SDF, заколов ножами троих курдских боевиков. Позднее в городе Ас-Суса неизвестные совершили нападение на одного из членов военного совета, подконтрольного SDF. Жертвой нападения стал мужчина Абу Хитеш. Мужчине удалось пережить нападение и получить только незначительные повреждения

Местные источники портала Halab Today сообщают, что боевики «Демократических сил Сирии» при поддержке международной коалиции провели спецоперацию в поселке Джейдет-Акидат, расположенном на востоке провинции Дейр эз-Зор. Рейд начался со штурма жилого дома, когда спецназ коалиции десантировался на его крышу. После этого под арест были заключены несколько мирных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

По данным портала Anna News, на востоке провинции пострадали три бойца Сил национальной обороны, когда их автомобиль наехал на самодельную бомбу, предположительно установленную террористами «Исламского государства». Позднее на другом СВУ подорвался автомобиль проправительственного ополчения «Лива аль-Кудс», который двигался по дороге у города Меядин. Взрыв ранил двух бойцов.

Провинция Даръа

Один человек был убит в ходе перестрелки в поселке Гиза на востоке провинции. Согласно информации портала Baladi News, несколько вооруженных людей на автомобиле совершили нападение на контроль-пропускной пункт сирийской армии. Военнослужащие открыли ответный огонь, смертельно ранив одного из нападавших. Трое других, которые находились в салоне автомобиля попытались скрыться, двоих из них удалось арестовать.

Источник также сообщил, что в связи с участившимися случаями нападений со стороны «спящих ячеек» боевиков в Даръа, сирийские военнослужащие повысили меры безопасности. Несколько подозреваемых были задержаны после обыска в автомобиле на блокпосте на дороге связывающей поселка Аль-Сахва и Маараба.

Провинция Идлиб

Согласно данным портала Masar Press Net, утром у поселка Аль-Фатира боевики «Сирийской национальной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции правительственных войск. Столкновения также отмечались у поселка Флайфиль. Позднее портал Step News сообщил, что при столкновении у Аль-Фатира пострадало около 10 человек. Пятеро военнослужащих САА погибли при обстреле со стороны позиций террористов. Еще двое находятся в критическом состоянии. Ликвидированы три боевика из состава «Хайят Тахрир аш-Шам».

Во второй половине дня агенство Al Nour передало, что подразделения САА, дислоцированные на подступах к городу Саракиб, открыли огонь по опорным пунктам террористов у турецкого наблюдательного пункта и военного лагеря Аль-Мастум.

Новостной портал Syria BNN сообщил, что конвой военной и строительной техники ВС Турции утром пересек сирийской-турецкую границу через погранпереход «Кафр-Лусин».

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что к северу от города Тель Абъяд произошло очередное столкновение между группировками, входящими в альянс «Сирийской национальной армии». На этот раз конфликт произошел в поселке Аль-Масраб между членами военной полиции СНА и боевиками «20-й дивизии». В результате завязавшейся перестрелки пострадали несколько человек, один боевик СНА скончался от полученных ран до того, как ему успели оказать медицинскую помощь.

Источники издания Step News передали, что на военный аэродром ВВС Сирии в городе Ат-Табка прибыли десятки единиц боевой техники ВС РФ, а также сотрудники российской военной полиции.

Во второй половине дня неопознанный самолет нанес два воздушных удара по штаб-квартире САА к югу от деревни Аль-Акерши в юго-восточной части провинции Ракка. По предварительным данным, предоставленным агентством Furat Post, раненых и убитых среди сирийских военнослужащих нет.

Провинция Хасака

К северу от города Рас аль-Айн двое фермеров погибли в пожаре, который вспыхнув в полях с посевами. По данным портала Baladi News, трагедия произошла в деревне Асадия аль-Гамра. Погибшие Наим Саттаж аль-Джавад и Сугер Мухмуд аль-Хаджи своими силами пытались потушить огонь до прибытия в поселок бригады пожарных. Один их них скончался от ожогов при попытке локализировать возгорание в поле пшеницы, второй — при обрушении крыши дома, когда огонь достиг поселка.

Днем новостной портал Hasakh News передал сообщение о разведывательных вылетах ВВС США в воздушном пространстве над поселением Тель-Барак.

У оккупированного «Демократическими силами Сирии» города Аш-Шаддади в очередной раз совершили вылазку неизвестные боевики, предположительно из «спящих ячеек» «Исламского государства». Как сообщат новостное агентство North Press, боевики въехали в город на мотоцикле и бросили ручную гранату в мирных жителей. Взрыв ранил мужчину и троих детей, все четверо в настоящее время находятся в госпитале. Источник также передал, что поселке Азизия группа неизвестных лиц застрелила юношу.

Агентство Alkhabour21 передало, что к западу от города Рас аль-Айн прогремел мощный взрыв. По информации агентства Aleppo AMC, в городе Тель-Халаф детонировала самодельная бомба, установленная под капот автомобиля, припаркованного в жилом квартале.

Ирак

Как сообщает новостное агентство Anna News, на севере Ирака «спящие ячейки» ИГ предприняли вылазку близ города Мосул, где подожгли посевы в сельхозугодиях в районе Рамади. Террористы также устроили диверсию у нефтяного месторождения Аль-Наджма. Сутками ранее бойцы «Хашд Шааби» сообщили, что арестовали ряд подозреваемых в пособничестве террористам ИГ лиц в ходе рейда в провинции Киркук. Во второй половине дня группа неизвестных убила трех мирных жителей у сирийской границы. Предполагается, что нападение было также совершено боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.