Турецкие самолеты дозаправили пролетавшие над Черным морем американские B-1B

Москва, 30 мая. Турецкие самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker дозаправили в воздухе американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США в ходе полета последних над Черным морем.

«В рамках военного сотрудничества между двумя странами [Турцией и США] турецкие самолеты-заправщики выполнили дозаправку в воздухе американских B-1 в ходе их полета над Черным морем», — сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

В аккаунте военного ведомства в Twitter было опубликовано видео, на котором запечатлен процесс дозаправки одного из бомбардировщиков B-1B.

Müttefik ülkeler arasındaki askeri işbirliği kapsamında, Karadeniz’de uçuş gerçekleştiren ABD’ye ait 2 adet B-1 uçağına tanker uçaklarımız ile havada yakıt ikmali desteği verildi. pic.twitter.com/fxodQ7PnIs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020

Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что в пятницу, 29 мая, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer (военные номера 85-0060 и 86-60139) впервые в истории зашли в воздушное пространство Украины. В полете над страной их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.

Как стало известно, B-1B совершили беспосадочный перелет с воздушной дозаправкой с континентальной части США в Европу, после пересекли Польшу и вошли в воздушное пространство Украины. Немного не долетев до Киева, американские бомбардировщики развернулись и продолжили полет на юг через акваторию Черного моря, где их на сопровождение взяли российские Су-27П и Су-30СМ.

В Минобороны РФ сообщили, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами. По данным оборонного ведомства, «экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ».

Позднее в Сети появилось видео перехвата российскими истребителями самолетов американской авиации.