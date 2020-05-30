Трамп возложил на ВОЗ и Китай вину за распространение коронавируса

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) виноватыми в распространении коронавирусной инфекции.

Как заявил Трамп в ходе своей пресс-конференции, именно КНР и ВОЗ ответственны за распространение коронавируса по всему миру, так как они не предоставили во время всю исчерпывающую информацию об опасности заболевания, поэтому другие государства не смогли должным образом подготовиться к эпидемии.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США прекращают все отношения с ВОЗ, передают «Известия». Как отметил американский президент, Вашингтон представили организации детальный план реформ, которые необходимо провести, однако ВОЗ не пошла навстречу США.

Политолог Александр Перенджиев отмечал, что Соединенные Штаты будут использовать все возможности, чтобы объявить Китай «империей зла». Об этом свидетельствуют обвинения Вашингтона в адрес Пекина в намеренном распространении коронавируса, о чем уже неоднократно заявляли американские высшие должностные лица. Таким образом, Белый дом пытается сложить с себя ответственность за катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, найдя виновников вовне. Политолог Леонид Крутаков в свою очередь подчеркивал, что конфликт США и Китая переходит в открытую политическую плоскость. По его мнению, Вашингтон выводит противоречия с КНР за рамки торговых и санкционных воин, к политическому конфликту, после чего даже может последовать военное столкновение.