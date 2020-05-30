Дочь Успенского рассказала, как отец избивал ее «до крови»

Москва, 29 мая. Дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала в эфире ток-шоу Андрея Малахова, что отец несколько раз избивал ее до крови. Более того, по ее словам, Успенский на три года отдал ее в секту, где над детьми жестоко издевались.

Ранее Татьяна Успенская обратилась в Российскую государственную детскую библиотеку с просьбой не присваивать премии «Большая сказка» имя ее отца. В своем письме она отметила, что «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», однако Успенский, по ее утверждению, «был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».

Многие не поверили заявлениям Татьяны. Чтобы подтвердить свою позицию она пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«У заключенного и надзирателя не может быть нормальных отношений. Бил он меня несколько раз до крови. После этого глаза опухали, превращались в такие маленькие щелочки, а нужно было идти на учебу. Думаю, чувства были не для него, чувствовать он не умел», — сообщила она.

По ее словам, когда она повзрослела, отец отдал ее в трудовую коммуну Виктора Столбуна. Здесь подросткам приходилось работать весь день.

«Этот человек, лидер секты, бил детей палками, постоянно проявлял агрессию. Я там три с половиной года прожила. Папа его поддерживал до конца жизни. Приезжал к нему периодически», — заявила Татьяна.

Татьяну поддержала также бывшая жена Успенского Элеонора Филина. По ее словам, ей также приходилось сталкиваться с агрессией со стороны мужа.

Не все участники шоу поверили женщинам, придерживаясь мнения, что Татьяна клевещет на отца из-за того, что не смогла получить долю его наследства.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» Филина сообщила, что знаменитый писатель на публике писатель носил маску, а дома был агрессивен по отношению к близким. Филина утверждает, что Успенский был жесток и к ее сыну, применяя психологическое воздействие и устраивая постоянные скандалы.

При этом она добавила, что умалять таланта писателя, конечно, не стоит, поскольку его произведения точной войдут в историю детской литературы. Однако она, как и Татьяна, считает, что неправильным присваивать литературной премии имя человека, который «не любил детей» и «относился к ним плохо».