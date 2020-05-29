Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,4 тысячи человек

Москва, 29 мая. Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперштаб столицы.

Общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 2408 человек.

«В Москве скончались 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что власти столицы уточнили статистику смертности от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ: в апреле уровень летальности от коронавируса составил 1,4%, что заметно ниже, чем в других крупных городах мира. Как отмечают специалисты, предотвратить высокую смертность от коронавируса в Москве удалось благодаря опережающим подготовительным мерам властей.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим самоизоляции в столице будет продлен до 14 июня. При этом ряд ограничений будет смягчен. В частности, с 1 июня разрешается работа непродовольственных магазинов, химчисток, мастерских и автосалонов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что темпы прироста числа инфицированных коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, а коэффициент распространения инфекции в стране меньше единицы. Она подчеркнула, что дальнейшее снижение коэффициента зависит от соблюдения режима самоизоляции и дисциплинированности граждан.