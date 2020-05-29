Обама испытал сильнейшие страдания из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе

Вашингтон, 29 мая. Экс-президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после того, как полицейский придавил ему шею.

По словам Обамы, в Соединенных Штатах не должно быть расизма.

«Это естественное желание — хотеть, чтобы жизнь «снова стала нормальной», так как пандемия и экономический кризис радикально изменили все вокруг нас. Но мы должны помнить, что для миллионов американцев трагическое, мучительное и раздражающее «нормально» это то, что к ним относятся по-другому из-за их расы. Это не должно быть «нормальным» в Америке 2020 года. Это не может быть «нормальным», — сказано в обращении бывшего президента США, которое он разместил в Twitter.

Он подчеркнул, что видеозапись, на которой Джордж Флойд «умирает, с прижатым к земле лицом, под коленом полицейского в Миннесоте», вызывает у него сильнейшие страдания.

«Власти Миннесоты должны убедиться, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда тщательно расследуются, и что в итоге справедливость восторжествует», — пишет Обама.

Напомним, что смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в Миннесоте и ряде других штатов. На опубликованных кадрах видно, что при задержании полицейский удерживает колено на шее афроамериканца. Флойд кричал, что не может дышать, однако правоохранители не обращали на это внимания. В итоге он потерял сознание и был госпитализирован. Вскоре, он скончался в реанимации.

Ранее «Известия» со ссылкой на Associated Press передавали, что офицер американской полиции Дерек Шовин, участвовавший в задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе, был арестован. Также стало известно, что власти штата Миннесота предъявили Шовину обвинения в непредумышленном убийстве.