حصاد أخبار سوريا 29 مايو: هبطت قوات التحالف الدولي في دير الزور ،عانى مسلحو هيئة تحرير الشام من خسائر في إدلب

سوريا ، 29 مايو: هبوط مقاتلي التحالف الدولي في محافظة دير الزور ، وتكبدت جماعة هيئة تحرير الشام خسائر تصادم مع الجيش في محافظة إدلب.

هبطت قوات التحالف في دير الزور

قام مسلحو قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بعملية خاصة في قرية جديد عكيدات الواقعة في شرق محافظة دير الزور.

بدأت الغارة بهجوم على مبنى سكني عندما هبطت قوات التحالف الخاصة على سطحه. بعد ذلك ، تم اعتقال العديد من المدنيين المشتبه في تعاونهم مع إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية.

تكبدت هيئة تحرير الشام إصابات في تصادم مع الجيش في إدلب

وأصيب نحو 10 أشخاص بجروح في الاشتباك الذي وقع في جنوب محافظة إدلب بالقرب من ريف الفطيرة. وقتل ثلاثة مسلحين من هيئة تحرير الشام. وقتل خمسة جنود عندما أطلق الإرهابيون النار عليهم واثنان آخران في حالة حرجة.

وقد سجل موظفو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ثلاثة انتهاكات لوقف إطلاق النار ارتكبتها الجماعات الإسلامية في إدليب خلال اليوم الماضي.

جرح المسلحون الأكراد مدني في الحسكة

في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة ، واجه المسلحون الأكراد مقاومة من السكان المحليين أثناء محاولتهم تجنيد عدد من الشباب بالقوة.

حاول أقارب المعتقلين استعادة الشباب من المجندين ، رداً على ذلك فتح المسلحون النيران من الرشاشات ، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

صراع داخلي في صفوف مسلحي قوات الجيش الوطني السوري

وقع اشتباك آخر بشمال مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة بين مجموعات تابعة للجيش الوطني السوري. هذه المرة ، وقع صراع في قرية المسرب بين أفراد من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري ومسلحي "الفرقة عشرين".

ونتيجة للإشتباكات التي تلت ذلك ، أصيب عدة أشخاص وتوفي أحد مسلحي الجيش الوطني السوري متأثرا بجراحه قبل أن يتمكنوا من تقديم المساعدة الطبية. في صفوف القوات الموالية لتركيا ، هذا ليس الصدام الأول. في الجيش المحتل من قبل الجيش الوطني السوري ، في منطقة عفرين التي احتلها الجيش الوطني السوري في شمال حلب ، لا تتوقف الخلافات العنيفة بين الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري وأحرار الشرقية و الفرقة 20 وجيش الإسلام.