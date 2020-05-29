Инфекционист перечислил вызываемые коронавирусом осложнения у детей

Москва, 29 мая. Осложнения после COVID-19 описаны к настоящему времени только у детей: это синдром Кавасаки, сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

В интервью телеканалу «Звезда», инфекционист отметил тот факт, что на данный момент осложнения после перенесенного коронавирус описаны только у детей.

«У детей осложнения описаны — это Кавасаки подобный синдром — аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов», — сообщил он.

Врач уточнил, что синдром может проявляться острой сердечной и почечной недостаточностью, а также высыпаниями на коже.

Точный данных относительно осложнений после COVID-19 у взрослых пока нет. Известно, что в острый период течения инфекции могут быть поражены почки и сердце, возможна тромбоэмболия легких, головного мозга.

По данным на 29 мая, в России выявлено 387 623 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 4374 пациентов, передает RT.

В пятницу власти Москвы уточнили статистику смертности от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ: в апреле уровень летальности от коронавируса составил 1,4%, что существенно ниже, чем в других крупных городах мира. Согласно озвученным данным, в столице скончались за месяц 636 человек (первоначально сообщалось о 639 летальных случаях). В департаменте добавили, что в статистику также включены «спорные, сомнительные случаи».

По данным департамента, пик эпидемии коронавируса в столице пришелся на апрель и начало мая.