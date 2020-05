Гулькина заплатила миллион рублей за лечение больного коронавирусом кота

#repost @gulkinacats ・・・ ❌???? Дорогие друзья, к огромному сожалению, беда пришла и в наш дом. Кажется, что это невозможно, но это так. Наш чудесный Мейсон заболел, и это не какая-то простуда, это очень серьёзное и ужасное заболевание, вирусный перитонит (FIP), из-за которого в легких скапливается жидкость и в итоге приводит к летальному исходу. В какой-то момент он стал менее активным, начал искать тёмные неприметные места, отказываться от игр и еды, и в итоге совсем перестал вставать. Мы забили тревогу и обратились к хорошему врачу, и диагноз оказался неутешительным. ⠀ ⠀ У нас есть выбор — смотреть, как он умирает, усыпить, или пытаться его спасти. Мейсон — наша семья, невероятно умный кот, наш ребёнок, и мы будем за него бороться. Несмотря на смертельный диагноз, лекарство есть, и оно многих животных уже подняло на ноги. Это лекарство под названием Мьюшн, которое стоит за один флакон 358$, это но нынешнему курсу около 30 тысяч рублей, его хватает только на три дня. Мейсону необходим курс из 12 беспрерывных недель, укол в одно и то же время каждый день. Это счастье, что оказалось такое лекарство, и мы можем его спасти. Но оно безумно дорогое. Многие думают, что артисты купаются в золоте, но мы живем в обычной квартире, ходим в обычные магазины и едим обычную еду. Из-за ситуации в стране, все общественные мероприятия отменены, и у мамы совсем нет концертов, а соотвественно и денег, из-за чего приходится доставать нз и тратить все, что осталось. ⠀ Мы попали в такую ситуацию, в которой вынуждены просить помощи каждого, у кого екнет сердце. Пять рублей, сто, тысяча, кто сколько сможет и захочет дать ему на лечение. В свою очередь мы будем показывать, как он себя чувствует, улучшение, и разные другие моменты жизни, которые у нас будут происходить. На данный момент мы сделали укол четыре раза, и на каждое утро видим разницу с тем, что было вчера. Это мотивирует нас продолжать. Мы безумно его любим и должны сделать все, что только можно. ⠀ Всегда кажется, что с нами подобного никогда не произойдёт, но это вполне типичное заблуждение, и никто ни от чего не застрахован.. ЧИТАЙТЕ НИЖЕ⬇️⬇️⬇️

