Гулькина заплатила миллион рублей за лечение больного коронавирусом кота

Москва, 29 мая. Кот певицы Наталии Гулькиной умер от коронавируса. Правда, это кошачий коронавирус, а не SARS-CoV-2, который опасен для людей.

По ее словам, кошачий коронавирус существует уже много лет, и никакого отношения к людям не имеет.

«Человек и кошка не могут заразиться этим вирусом друг от друга. Это два разных вируса, хотя и одинаково называются. Поэтому люди и вводятся в заблуждение», — объясняет артистка.

Гулькина рассказывает, что умер кот, которого она принесла домой с улицы.

«Анализы, конечно, сдавали, но нам в голову не пришло проверить его на коронавирус. Потом оказалось, что он им болел, погиб от этого...», — рассказывает певица.

При этом, он успел заразить другого ее кота — Мэйсона. Он уже выздоровел, но на его лечение пришлось потратить крупную сумму.

«У меня, наверное, самый дорогой кот в мире: за три месяца лечения заплатила миллион рублей», — говорит Гулькина.

Недавно стало известно, что коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 5-летней кошки из России. По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), анализы подтвердили наличие у животного опасного для людей вируса. В OIE не уточнили, были ли у кошки симптомы заболевания и болели ли ее хозяева. В настоящий момент кошку поместили под карантин «по месту нахождения».