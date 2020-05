Власти Москвы представили детальную статистику смертности от COVID-19

Москва, 29 мая. Власти Москвы уточнили статистику смертности от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ: в апреле уровень летальности от коронавируса составил 1,4%, что существенно ниже, чем в других крупных городах мира. По мнению экспертов, предотвратить высокую смертность от COVID-19 в Москве удалось благодаря опережающим подготовительным мерам властей.

Столичный Департамент здравоохранения опубликовал детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель, которые составлены на основе рекомендаций ВОЗ. Согласно озвученным данным, в столице скончались за месяц 636 человек (первоначально сообщалось о 639 летальных случаях). В департаменте добавили, что в статистику также включены «спорные, сомнительные случаи».

«Мы дополнительно отнесли к ковиду те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но благодаря патологоанатомическому исследованию и по клиническим признакам удалось установить, что даже при отрицательном результате, скорее всего, явной причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за апрель было 169 человек», — сообщили в Депздраве.

Согласно полученным данным, пик эпидемии коронавируса в столице пришелся на апрель и начало мая. Отмечается, что, согласно данным ЗАГС за апрель, в столице было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 1841 единицу больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Как передает RT, разница в числах послужила поводом для подозрений в сокрытии реального уровня летальности от COVID-19 в западных СМИ: британской газете Financial Times и американской The New York Times. Тогда МИД РФ потребовал опровергнуть недостоверную информацию.

В Депздраве уточнили, что «сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций».

«Мы разбираемся с этой цифрой и устанавливаем все возможные ее причины. Но уже сегодня мы видим, что, например, москвичей, умерших за пределами города, но смерть которых была зарегистрирована в Москве — за апрель было 1230, что на 278 больше, чем в апреле 2019 года», — пояснили в ведомстве.

Согласно последним данным, летальность от COVID-19 в Москве за апрель варьируется от 1,4% до 2,8%.

«Это, бесспорно, ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», — подчеркнули в Депздраве.

В ведомстве добавили, что смертность в мае будет выше апрельских значений, поскольку на конец апреля пришелся пик заболеваемости.

В комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Москва обладает «передовым опытом» борьбы с COVID-19. Что доказывает низкая смертность от коронавируса.

«Безусловно, Москве многое удалось, и это видно по сравнению с такими городами, как Париж, Лондон и Нью-Йорк. Да, было много споров относительно возможных масштабов распространения инфекции, не все мероприятия проходили гладко, но сегодня становится понятно, что московские власти успешно работали на опережение», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп. К первой группе относятся группы, когда COVID-19 был подтвержден тестом при жизни или посмертно. Вторая группа — случаи, при которых коронавирус не был выявлен, но по течению заболевания можно с высокой вероятностью установить, что смерть наступила от него.

К третьей группе относят иные причины смерти, то есть заболевания, которыми человек страдал при жизни, но у него был положительный тест на коронавирус. Случая относят к этой группе согласно рекомендациям ВОЗ по итогам патологоанатомических вскрытий.