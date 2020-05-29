Власти Китая сделали сенсационное заявление об источнике коронавируса

Пекин, 29 мая. Китайские власти сделали сенсационное признание: источником коронавируса, как они заявляли раньше, был не рынок диких животных в Ухани. Об этом заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу.

По словам, Гао Фу, на рынке в Ухани не было животного источника заражения. Это подтверждается исследованиями продукции, которая продавалась на рынке.

«Рынок сам пал жертвой инфекции», — заявил китайский чиновник.

Напомним, что уханьский рынок диких животных, ставший эпицентром эпидемии, был закрыт 1 января. После этого зарубежные ученые проанализировали 4 образца с рынка и выяснили, что следы коронавируса были на 99,9% идентичны взятым у больного из Ухани. Это подтверждает версию, согласно которой вирус принесли на рынок люди, а не животные. Однако, что является изначальным источником вируса — пока неизвестно.

Ученый из Джорджтаунского университета Колин Карлсон предположил, что один из торговцев на рынке был «суперраспространителем», то есть пациентом, заразившего сотни других людей. В США считают, что тот факт, что источником вируса являются не дикие звери, подтверждает версию об искусственном происхождении заболевания.

На данный момент китайские власти никого не пускают в вирусологическую лабораторию в Ухани, указывая на то, что коронавирус не похож на образцы, с которыми они работали до пандемии.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию очень плохим «подарком» из Китая, передает RT. Напомним, что Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. Китайские власти эти обвинения отвергают.