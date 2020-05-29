Кравчук назвал самого несчастного президента Украины

Киев, 29 мая. Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что самым несчастным в политическом плане президентом страны был Виктор Янукович, поскольку ему пришлось покинуть Украину.

В интервью проекту «Гордон» Кравчук отметил, что самыми счастливыми людьми можно считать тех, кто сейчас находятся не у власти. Однако он добавил, что к Януковичу это заявление не относится.

«Я о нем не говорю. Потому что он убежал из Украины. Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической — несчастный», — заявил Кравчук.

Говоря о политической жизни Януковича, политик предположил, что тот мог бы стать «еще лучше премьер-министром», «если бы над ним был контроль постоянный».

«Поэтому избираться президентом ему не надо было. Не знаю сколько, но он бы какую-то пользу Украине принес. И до такого плачевного состояния… Он бы был в Украине. Да, с него могли бы что-то спрашивать, анализировать, но убегать бы ему не пришлось», — добавил Кравчук.

Экс-президента попросили назвать самого несчастного главу государства по его мнению. Кравчук отметил, что «наиболее несчастный в данном случае Янукович».

В середине мая в рамках социологического опроса жители Украины назвали лучшего президента страны за всю историю независимости. Больше всего голосов (20%) набрал Леонид Кучма. За ним идет действующий глава государства Владимир Зеленский, набравший 16% голосов. Далее расположились Леонид Кравчук (13%), Петр Порошенко (12%) и Виктор Янукович (9%). Замыкает список Виктор Ющенко, которого назвали лучшим 6% опрошенных.

При этом 14% украинцев воздержались от того, чтобы называть лучшим кого-то из лидеров, а 10% человек затруднились с ответом на этот вопрос.