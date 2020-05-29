В Миннесоте обвинили в убийстве экс-полицейского, придавившего шею афроамериканца

Миннеаполис, 29 мая. Власти штата Миннесота арестовали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшему полицейскому в связи со смертью афроамериканца при задержании, которое спровоцировало массовые протесты, сообщает прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен.

«Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин взят под стражу», — заявил прокурор.

Он отмечает, что экс-правоохранителю предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Прокурор допустил, что за ними могут последовать «дополнительные обвинения».

Напомним, что на этой неделе в Миннесоте и некоторых других штатах начались акции протеста и уличные беспорядки после инцидента со смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили на землю. Дерек Шовин надавил коленом ему на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. Вскоре подозреваемый афроамериканец скончался в больнице.

Дерек Шовин и еще три сотрудника полиции, участвовавших в задержании Флойда, были уволены. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения другим полицейским.

Ранее RT сообщало, что свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в Миннеаполис, где продолжаются массовые беспорядки. В ночь на 29 мая, протестующие подожгли полицейский участок. Мэр города Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.