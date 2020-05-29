Сирия, 29 мая. Заминированный автомобиль взорвался в Хасаке. Террористы «Исламского государства»1 подозреваются в убийстве трех мирных жителей на севере Ирака. В Даръа сирийские военнослужащие обезвредили двух боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: усиливают меры безопасности в Даръа и отразили нападение боевиков.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подожгла сельскохозяйственные угодья на севере Алеппо.

«Дивизия аль-Хамза»: выпустила из-под стражи группу арестованных женщин в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве трех человек на севере Ирака.

Провинция Алеппо

На севере провинции протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» в очередной раз грабят местных фермеров. Согласно информации портала North Press, жертвами боевиков на этот раз стали жители поселений Бина и Акиба. Так как фермерам нечем было расплатиться с группировкой, боевики подожгли поля посевов. Источник также сообщает, что в провинции Хасака боевики подожгли посевы у деревни Касимия и Рейхания — были уничтожены несколько гектаров пшеничных полей.

Портала Baladi News сообщил, что на севере провинции в городе Африн боевики «Дивизии аль-Хамза» под напором группировки «Ахрар аш-Шам» выпустили из-под стражи арестованных мирных жителей. Согласно данным источника, в одной из штаб-квартир боевики насильно удерживали десять женщин. Как отмечает источник, «Дивизия аль-Хамза» имеет несколько тюрем в Африне, где боевики удерживают десятки мирных граждан, арестованных по сфабрикованным обвинениям.

Провинция Даръа

Один человек был убит в ходе перестрелки в поселке Гиза на востоке провинции. Согласно информации портала Baladi News, несколько вооруженных людей на автомобиле совершили нападение на контроль-пропускной пункт сирийской армии. Военнослужащие открыли ответный огонь, смертельно ранив одного из нападавших. Трое других, которые находились в салоне автомобиля попытались скрыться, двоих из них удалось арестовать.

Источник также сообщил, что в связи с участившимися случаями нападений со стороны «спящих ячеек» боевиков в Даръа, сирийские военнослужащие повысили меры безопасности. Несколько подозреваемых были задержаны после обыска в автомобиле на блокпосте на дороге связывающей поселка Аль-Сахва и Маараба.

Провинция Ракка

Неопознанный самолет нанес два воздушных удара по штаб-квартире САА к югу от деревни Аль-Акерши в юго-восточной части провинции Ракка. По предварительным данным, предоставленным агентством Furat Post, раненых и убитых среди сирийских военнослужащих нет.

Источники издания Step News сообщают, что на военный аэродром ВВС Сирии в городе Ат-Табка прибыли десятки единиц боевой техники ВС РФ, а также сотрудники российской военной полиции.

Провинция Хасака

Агентство Alkhabour21 передало, что в поселке Азизия группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на юношу. Нападавшие открыли по нему огонь на улице, смертельно ранив, после чего скрылись с места преступления. В покушении на гражданское лицо обвиняют «спящие ячейки» «Исламского государства».

К западу от города Рас аль-Айн прогремел мощный взрыв. По информации агентства Aleppo AMC, в городе Тель-Халаф детонировала самодельная бомба, установленная под капот автомобиля, припаркованного в жилом квартале. Информация о раненных и пострадавших пока что уточняется.

Ирак

На севере Ирака группа неизвестных боевиков расправилась с тремя мирными жителям. Как сообщает Telegram-канал NORSFS2, инцидент произошел у сирийской границы. Предполагается, что нападение было совершено боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.