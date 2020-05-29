США играют чужими руками: Эрдоган покинет свой пост, когда станет невыгоден американцам

28 мая 2020 года востоковед и африканист Саид Гафуров, комментируя пресс-релиз армии США, высказал мысль, что сегодня у США есть два потенциальных театра военных действий — атлантический и тихоокеанский. Америка пытается привлечь внимание к ситуации в Средиземноморье, обеспечив себе приток дополнительных денежных средств. Помогает в этом американцам турецкий президент, но, как только их интересы пойдут вразрез, его снимут.

Бизнес и ничего личного

По словам эксперта, США очень сильно хотят создать впечатление угрозы, которое возникает в Северной Африке со стороны мифических российских самолетов. Создавая хаос и обвиняя сторонние государства, американский истеблишмент рассчитывает заставить своих союзников плясать под свою дудку и, как хорошо известно, продать как можно больше оружия.

Сирия

Следуя давней привычке, американцы спешат достичь поставленных целей чужими руками. На этот раз турецкими. Турция уже давно действует в русле американских интересов в Сирии. Свержение Башара Асада и установление подконтрольного правительства выгодно как Турции, так и заокеанской сверхдержаве.

Хорошо известно, что достичь свои планы Турция намеревалась поддержкой террористов и всяческими попытками сорвать мирное урегулирование. Анкара не раз отмечалась в потакании террористическим группам, особенно сепаратистским бандам туркоманов. Если бы не Турция, война в Сирии давно бы прекратилась, а Заефратье, превращенное в рассадник террористов, давно бы было очищено и перешло бы под контроль Дамаска.

Напомним, что именно турецкие базы являются тем плацдармом, с которого действуют американские военно-воздушные силы. Логистику в данном направлении ВС США осуществляют через турецкую базу Инджирлик.

Ливия

В 2011 году США, применяя излюбленную тактику информационной дестабилизации с последующей контролируемой революцией, свергают Муаммара Каддафи. С тех пор в Ливии не прекращается вооруженный конфликт.

Анкара с самого начала подключилась к североафриканским событиям в составе блока НАТО, а затем на стороне так называемого Правительства национального согласия. Турция снабжает Триполи деньгами, вооружением, техникой, а также отправляет в регион военных специалистов и наемников.

Заключенный между Турцией и ПНС договор о демаркации морских границ создает проблемы сразу нескольким игрокам в регионе, накаляя и без того перегретую обстановку.

Согласно этому договору, Турция в праве осуществлять в очерченных водах разведывательные, экономические и иные виды деятельности, не допуская туда третьи стороны. Это противоречит законной территориальной целостности Греции, чьи острова и чья экономическая зона, а также включая морское сообщение с Кипром, попали в пространство действия договора. Стоит ли говорить, что у Турции с Грецией и так натянутые отношения, которые грозят вылиться в вооруженное противостояние.

Не предусмотрены данным договором и интересы Израиля, который является важным игроком на Ближнем Востоке. Планы еврейского государства по прокладке трубы через данную зону ставятся действиями Турции под угрозу срыва. Конечно, Израиль и так озабочен своим положением в регионе и еще один соперник ему не нужен, но израильское лобби в США — инструмент, который может стать решающим козырем в игре против Турции.

Турецкий шантаж

Эрдоган силится выиграть время и пространство для маневра, давя на Европу миграционными потоками. Совсем недавно он уже отпустил ситуацию с беженцами на Балканах. Болгарию и Грецию захлестнули волны нелегальных переселенцев.

То же самое глава Турции старается провернуть в Ливии. Известно, что Ливия является перевалочным пунктом для мигрантов из Африки. Если Эрдоган начнет контролировать и этот поток беженцев, то его влияние на Европу усилится. Именно поэтому он позволяет себе нарушать эмбарго на поставку вооружения в Ливию и вообще, чуть ли не открыто, осуществляет военное присутствие в североафриканской стране.

Скоротечность власти

Но Эрдогану не следует обольщаться временными успехами. Ветер перемен дует из-за океана. Как только Турция насытит Европу нелегалами, он станет ненужным для США. Его правлению придет конец. Американские спецслужбы уже показали турецкому президенту, что способны снять его, когда организовали путч при помощи Гюлена, который, к слову, до сих пор проживает в США и ждет своего часа.

Ничто не мешает заокеанским силовикам пойти и другим путем. Для того, чтобы Гюлен не использовал свой шанс стать независимым от США, американцы могут вырастить оппозицию и внутри Турции, которая победит Эрдогана на очередных выборах. Метод уже отточен.