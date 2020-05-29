Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ

Вашингтон, 29 мая. США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, такие меры приняты, поскольку ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы. Глава государства добавил, что теперь Соединенные Штаты перенаправят средства, которые предназначались для организации, на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что готов прекратить финансирование ВОЗ и пересмотреть свое членство, если в течение месяца не будут проведены реформы. Глава Белого дома сообщил, что его администрация провела расследование неудачного, по их мнению, реагирования ВОЗ на вспышку коронавируса.

«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от Китая», — говорилось в заявлении Трампа.

Американский президент потребовал от организации «провести существенные улучшения», включающие «проявление независимости от КНР».

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон заподозрил главу организации Тедроса Адханома Гебрейесуса в «необычно близких связях» с Китаем еще до вспышки коронавируса.

Он также сообщил, что США поддерживают инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса. Помпео вновь озвучил обвинения в адрес Пекина.

Китай неоднократно заявлял, что изначально придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19.