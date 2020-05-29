Воробьев сообщил о «нерадостных цифрах» по коронавирусу в Подмосковье

Москва, 29 мая. В мае в Подмосковье будут нерадостные цифры по летальным случаям от коронавируса, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это связано с тем, что волна в Подмосковье позже, чем в Москве, и в мае мы увидим тоже нерадостные цифры», — говорит губернатор.

Воробьев подчеркнул, что «история с пандемией и масочным режимом — это не маскарад». Он говорит, что власти уделяют столько внимания безопасности и изоляции для того, чтобы люди не заражались.

Также Андрей Воробьев отмечал, что власти Московской области планируют разрешить работу парикмахерских с 3 июня. При этом он подчеркнул, что клиенты и хозяева заведений будут обязаны соблюдать стандарты и носить средства защиты, передает RT.

Ранее губернатор Подмосковья сообщал, что спортивные и детские площадки пока будут оставаться закрытыми, однако уже с 29 мая у граждан появится возможность гулять в парках без ограничений по времени, используя средства индивидуальной защиты. Кроме того, 1 июня в области откроются строительные магазины и МФЦ, при их посещении также будет необходимо носить маски и перчатки. Воробьев отметил, что полноценная работа дошкольных учреждений пока невозможна из-за опасности распространения коронавируса.