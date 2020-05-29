Федосеева-Шукшина не может ходить после падения дома

Москва, 29 мая. Бригада скорой помощи спасла народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину, получившую серьезную травму дома.

Знаменитая актриса сообщила, что утром встала попить воды, «ступила на кухню и грохнулась». По ее словам, ушиб оказался настолько сильным, что звезда не может ни лежать, ни стоять, ни ходить.

«Упала прямо на копчик. Ольга (дочь актрисы. — Прим. ФАН) услышала грохот, прибежала, вызвала скорую. Не могла никак ни поднять, ни посадить меня», — сказала 81-летняя актриса в беседе с изданием StarHit.

Дочь актрисы переехала к матери совсем недавно, она ухаживает за ней, следит за приемом лекарств.

Однако супруг Федосеевой-Шукшиной, основатель группы «На-На» Бари Алибасов и его сын не верят женщине. По их мнению, Ольга ухаживает за матерью исключительно из-за корысти.

Сама дочь считает, что именитая актриса слегла из-за махинаций Алибасова с ее квартирами.

Скандал, связанный с недвижимостью народной артистки, разгорелся весной этого года. Дело в том, что в прошлом году Федосеева-Шукшина переписала свою жилплощадь на супруга. По словам артистки, она написала завещание, по которому жилье в Новой Москве перейдет продюсеру. Алибасов в свою очередь переписал квартиру на своего помощника.