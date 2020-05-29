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Связанные с COVID-19 смерти в России разделили на три группы

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Связанные с COVID-19 смерти в России разделили на три группы

Москва, 29 мая. Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

К первой группе относятся группы, когда COVID-19 был подтвержден тестом при жизни или посмертно. Вторая группа — случаи, при которых коронавирус не был выявлен, но по течению заболевания можно с высокой вероятностью установить, что смерть наступила от него.

«Эти две группы мы объединили. <…> Количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по Российской Федерации, из которых 1136 — это там, где COVID сто процентов подтвержден всеми данными», — уточнила Голикова.

Вице-премьер добавила, что результаты патологоанатомических вскрытий из регионов еще будут поступать, поэтому цифры во второй группе могут измениться.

К третьей группе относят иные причины смерти, то есть заболевания, которыми человек страдал при жизни, но у него был положительный тест на коронавирус. Случая относят к этой группе согласно рекомендациям ВОЗ по итогам патологоанатомических вскрытий.

На сегодняшний день в третьей группе зафиксировано 1038 случаев, пока они не классифицируются как смерти от коронавируса.

Связанные с COVID-19 смерти в России разделили на три группы

Напомним, 27 мая сообщалось, что Минздрав РФ на основе рекомендаций ВОЗ утвердил новую методику, которая позволит более четко определять причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Новая методика в основном касается статистики по смертности. К примеру, если больной с инфарктом миокарда умер от сердечной недостаточности и у него параллельно был диагностирован COVID-19, то посмертно должен диагностироваться инфаркт миокарда.

Работающие над рекомендациями эксперты уверены, что новые методы несильно изменят российскую статистику смертности от COVID-19. 

В среду Минздрав РФ рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости.

По данным на 29 мая, в России выявлено 387 623 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 4374 пациентов, передает RT.

Связанные с COVID-19 смерти в России разделили на три группы

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