Связанные с COVID-19 смерти в России разделили на три группы

Москва, 29 мая. Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

К первой группе относятся группы, когда COVID-19 был подтвержден тестом при жизни или посмертно. Вторая группа — случаи, при которых коронавирус не был выявлен, но по течению заболевания можно с высокой вероятностью установить, что смерть наступила от него.

«Эти две группы мы объединили. <…> Количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по Российской Федерации, из которых 1136 — это там, где COVID сто процентов подтвержден всеми данными», — уточнила Голикова.

Вице-премьер добавила, что результаты патологоанатомических вскрытий из регионов еще будут поступать, поэтому цифры во второй группе могут измениться.

К третьей группе относят иные причины смерти, то есть заболевания, которыми человек страдал при жизни, но у него был положительный тест на коронавирус. Случая относят к этой группе согласно рекомендациям ВОЗ по итогам патологоанатомических вскрытий.

На сегодняшний день в третьей группе зафиксировано 1038 случаев, пока они не классифицируются как смерти от коронавируса.

Напомним, 27 мая сообщалось, что Минздрав РФ на основе рекомендаций ВОЗ утвердил новую методику, которая позволит более четко определять причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Новая методика в основном касается статистики по смертности. К примеру, если больной с инфарктом миокарда умер от сердечной недостаточности и у него параллельно был диагностирован COVID-19, то посмертно должен диагностироваться инфаркт миокарда.

Работающие над рекомендациями эксперты уверены, что новые методы несильно изменят российскую статистику смертности от COVID-19.

В среду Минздрав РФ рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости.

По данным на 29 мая, в России выявлено 387 623 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 4374 пациентов, передает RT.